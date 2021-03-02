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02.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Демография, Дзен, Общество, Политика, Украина
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Украина остается самой нищей страной Европы – Москаль

Новости Украины

Инфляция в Украине обесценивает небольшое повышение соцвыплат, население продолжает беднеть, от чего падает рождаемость.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому 100, кому 300 гривен дадут. Посмотрите, как резко последнее время растут цены на продукты питания – в супермаркетах и на рынках ценники меняют почти каждый день. Цены на ГСМ на заправках тоже резко идут вверх. Подорожание на 20 процентов на проезд на электричках и в маршрутках. Ну все, что есть в стране, дорожает. Мы как были в Европе самой бедной, нищей страной, так и остались.

Пенсии поднимают на копейки, а рост цен идет. И какая ситуация будет до окончания года сегодня никто спрогнозировать не сможет. Уже давно говорили, что пенсионная система никуда не годится, ее надо реформировать. Эти повышения пенсий на 100 – 300 гривен – люди пока их получат, цены вырастут так, что за эти 100 – 300 гривен человек ничего не купит.

Помните, Шмыгаль где-то неосторожно заявил, что через пару лет не будет чем пополнять Пенсионный фонд? Так его сейчас нечем пополнять. Берут с Пенсионного фонда на «Большое строительство» или наоборот и так еле-еле концы с концами сводят.
Не может быть процветающей семьи если детей рожают в бедности. Рождаемость упала вдвое – люди боятся, что не прокормят ребенка, не оденут, не обучат его. Боятся, и все. Это страх действительности, который есть сегодня в Украине», – сказал Москаль.


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