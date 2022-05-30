Украина отказывается от 300-летней истории с Россией и уходит под Польшу

Происходящее сегодня на Украине говорит о том, что она отказывается от своей многовековой связи с Россией и уходит под Польшу.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Карасева, об этом свидетельствуют законы, которые украинский режим принимает по отношению к полякам, и отказ от всего, что так или иначе связано с Россией.

«Что происходит в отношениях Украины и Польши? И приезд Дуды, и выступление его, и закон, который готовят сейчас у нас в Украине об особом правовом статусе польских граждан в Украине. И уже принят соответствующий закон о правовом статусе украинце в Польше – это очень интересный момент, потому что война Украины и России – это распад 300 лет существовавшей украино-российской территориальной политической системы, которая существовала в тех или иных формах на протяжении 400 лет.

Если вспомнить, сколько выходцев из Украины были в российской элите, в императорской, затем и советской, особенно позднесоветской элите. Сколько там спортсменов и культурных деятелей украинского происхождения были в России. Как и наоборот, сколько российских или русских в украинской элите было, в культуре и так далее. А сейчас эта система распадается. Очень интересный момент, связанный с переименованием улиц, станций метро и так далее. Вроде, как бы, не воспринимается, но с точки зрения распада российско-украинской системы это понятно», – сказал эксперт.

«Сейчас я вижу контуры формирования украинско-польской территориальной политической системы. Это одна платформа, но государства могут быть разными, это могут быть два независимых государства, но с тесными связями», – заявил Карасев.

Политолог также посчитал, что Украина уже победила, при этом, неважно в каком территориальном составе:

«Мы уже победили стереотипы об Украине у мирового сообщества. Они теперь вообще узнали Украину по-другому, а некоторые просто узнали. Мы можем потерять какие-то территории, допустим, Крым не сразу, понятно, говорить о том, что мы вернем в ближайшее время Крым, было бы неправильно и опрометчиво, и Донбасс. Но за эти 90 дней мы стали политическим субъектом, который признают не просто, что есть такая страна, она возникла в 91-м году, стала независимой и так далее, а субъектной, к которой относятся с уважением, с признанием».