Украина попыталась оставить Севастополь без света в годовщину крымского блэкаута

22.11.2022  23:58 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Севастополь вечером подвергся самой массовой атаке с воздуха за все время СВО – силам ПВО пришлось отражать атаку сразу нескольких беспилотников. Звуки громких взрывов слышали в разных частях города, срабатывали сигнализации авто. Также очевидцы сообщают о том, что было задействовано стрелковое оружие – вероятно, дроны пытались сбивать из пулеметов и автоматов.

Официально сообщено о пяти сбитых беспилотниках, три из них над морем. Власти упомянули одну из целей атаки – Балаклавскую ТЭС. Это одна из двух электростанций, построенных Россией для обеспечения независимости Крыма от Украины после того, как началась энергоблокада полуострова. Сегодня как раз седьмая годовщина подрыва ЛЭП в Херсонской области, напомнил губернатор Михаил Развожаев. Он полагает, что дроны были запущены Украиной как раз специально к дате.

Севастополь вечером подвергся самой массовой атаке с воздуха за все время СВО – силам...

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«Системная атака коллективного запада на главную базу Черноморского флота России продолжается… Ничего сенсационного не происходит. Это война. Уточнение только одно — мы ведем оборону, а враг наглеет», – констатирует военкор Юрий Котенок.

А вот экономист Александр Дудчак настроен оптимистично.

«ВСУ попытались ударить дронами по Севастополю. Завтра-послезавтра можем ждать нокаут энергосистеме Украины. Ну, как дети малые. Не учатся на своих ошибках», – прогнозирует он.

К слову, киевская пропаганда тщательно отслеживала попытку удара по Севастополю, мониторя сообщения местных жителей в соцсетях. Всё это сопровождалось злорадными комментариями – было видно, на Украине мечтают отомстить крымчанам, которые, вернувшись в Россию, сегодня находятся в тепле и со светом – в отличие от последователей Мазепы в «европейской» державе.

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