«Украина посадила себя на кол»: аналитики о запрете доступа судов РФ к внутренним водам

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Новости Украины

На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон, предусматривающий запрет доступа грузовых судов РФ к внутренним водам.

Однако, как считают эксперты, это ударит, прежде всего, по украинской экономике и даже энергетическим перспективам страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, нововведение вступило в силу в соответствии с нормой закона «О внутреннем водном транспорте», который Верховная рада приняла еще 3 декабря 2020 года.

Согласно документу, отныне грузовые перевозки между речными портами во внутренних водных путях Украины могут осуществляться украинскими или иностранными судами, «кроме судов под флагом государства-агрессора», а также судов, «владельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

По мнению директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елены Паниной, такие инициативы аукнутся Украине уже в ближайшем будущем.

«Очередной явно враждебный шаг в отношении России. Надо полагать, что такие действия киевского режима уменьшают шансы сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года», – написала Панина в своём Telegram-канале.

Комментируя ситуацию, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что в первую очередь пострадает Украина и её экономика.

«Так хоть как-то российские корабли заходили, какую-то ренту платили, какие-то грузы завозили – нефтепродукты, сырьё, химию. Они сами себе в голову выстрелили, как говорится, назло отморожу уши.

Ещё одна сфера экономики, которая приносила доходную часть, очень сильно пострадает. Сами себе отпиливают руки-ноги, но пострадают, в первую очередь, портовики, таможенники, пострадает экономика и доходная часть. Плюс – это очень сильно ударит по рабочим местам в припортовых зонах – это Одесса, Херсон и другие порты, в которых есть рабочие места. Как говорится, война продолжается», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

В свою очередь, экономист Александр Дудчак выразил мнение, что в отличие от Украины, для России данный закон мало что поменяет.

«Запрет заходить в украинские порты российским судам озвучен после арестов и пиратских захватов судов, ходивших под российским флагом. Неужели у кого-то из российских капитанов ещё оставалось желание рискнуть имуществом и здоровьем? Сложно такое представить. Да и особой потребности в этом нет. Если бы речь шла о пополнении запасов топлива, еды, воды – своих портов у России в Черном и Азовском морях достаточно. Разве что это могли бы быть суда, перевозящие грузы между Россией и Украиной, участвующие во внешнеторговой деятельности двух стран», – говорит экономист.

«Но в этом случае Украина усердно пилит сук за суком, на которых пытается усидеть. И энтузиазм в этом деле довел до того, что сидеть приходится практически на колу. Но, Украине не привыкать. Нет предела у двух вещей – совершенства и украинской глупости», – добавил Дудчак.

А экс-депутат Верховной рады Олег Царёв напомнил, что есть такая международная практика – принимать симметричные меры.

«Россия должны была бы закрыть внутренние территориальные воды для украинских кораблей. Напомню, что Россия считает, что Керченский пролив – это территориальные воды России. Если бы это произошло, это была бы катастрофа для экспорта в металлургии и сельском хозяйстве. Реальная катастрофа. Если бы это произошло, то представляю, какой поднялся бы крик на Украине: «А нас-то за что?!», – написал Царёв в своём Telegram-канале.

«Напомню, что порт Мариуполь – это не только большая часть украинского экспорта. Через порт Мариуполь завозится импортный уголь так сейчас необходимый Украине. Вопрос прохождения судов через контролируемый Россией пролив – это вопрос жизни и смерти для Украины», – отмечает политик.

По его словам, это могло бы стать серьёзным рычагом для давления на Киев.

«Думаю, отмену запрета Россия могла бы привязать не только к отмене аналогичного запрета на доступ российских кораблей, но и, например, к вопросу подачи воды в Крым. Или к вопросу обстрелов на Донбассе. Обстреляли – закрыли на неделю пролив», – предложил экс-депутат.

Однако он выразил опасение, что всё-таки симметричные ограничения Россия не введёт.

«Мы все время осторожничаем. Это было бы не в нашем стиле. Мы, скорее всего, пожалуемся на Украину международному сообществу. Мы всё время выступаем в качестве жертвы. А жаль», – заключил Царёв.

Бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин в комментарии «ПолитНавигатору» отметил, что после вступления в силу данного запрета, фактически пострадает только украинская туристическая отрасль.

«Суда, которые осуществляют международные перевозки грузов, они их осуществляют в рамках международного плавания, например, если они заходят в украинские порты – Одесса, Ильичёвск. На сегодняшний момент Украина объявила о запрете движения во внутренних водах, например, из Одессы в Херсон, из Херсона по Днепру в Киев. Но в связи с тем, что перевозки грузов российскими судами на 99,9% не используются во внутренних водах Украины, это направлено, прежде всего, на развитие туризма, на физических владельцев яхт, катеров, малых судов, которые могли передвигаться, к примеру, с Киева в Херсон. Сегодня этим российским судам запрещено движение», – сказал экс-министр.

«То есть это скажется, прежде всего, на падении туристического потока по части маломерных судов на территории Украины, но не отразится на сообщении российских судов, которые заходят в порты Украины», – подчеркивает наш собеседник.

«Есть суда, которые идут с Турции в Ильичевск и Одессу, то есть, они выполняют международное плавание, они не осуществляют движения во внутренних водах Украины. Потому коммерческих судов под российским флагом это не коснётся. Коснётся только собственников российских судов, которые совершают движения по внутренним магистралям Украины – река Днепр, частично Дунай и так далее», – резюмировал Цуркин.