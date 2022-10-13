Украина стоит за терактами в Крыму и Белгороде, – признание украинского дипломата

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Новости Украины

За диверсиями и терактами в Крыму и в Белгородской области стоит Украина.

Об этом в разговоре с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые позвонили ему от имени экс-посла США в России Майкла Макфола, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба назвал Крым не приоритетной целью в данный момент, но подчеркнул, что Украина совершает попытки атаковать полуостров.

«Я думаю, что Крым не является ближайшей оперативной целью… Но, если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы. Что касается Крыма, то там ситуация немножко другая. Во-первых, Крым – это источник боеприпасов для российской армии в Украине, и авиабаза для их самолетов, которыми они наносят удары. Соответственно, уничтожение складов боеприпасов и авиации в Крыму – это имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.

Спикер МИД России Мария Захарова так комментирует слова Кулебы.

«Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары – это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признаётся в терроризме. Так ещё как – «это мы». Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», – подчеркнула Захарова.

Журналист радиостанции «КП» Роман Голованов считает, что признания Кулебы будут иметь последствия.

«Кулеба признается пранкерам, что Украина – террористическое государство. Зеленский, Буданов, Залужный, Кулеба – легальные цели для нашей контрразведки. Это лидеры террористического объединения. Мы и так знали, что за убийством Даши Дугиной и за взрывом Крымского моста стоят эти сволочи. Теперь, как говорится, зафиксировано на плёнке. И с какой лёгкостью Кулеба сознается в этом американцам. Почему? Потому что они курируют эти диверсии. Как бы не пытались отбрехаться», – отмечает Голованов.