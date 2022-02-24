Украина выгоняет грузовики на взлётные полосы аэродромов, чтобы сорвать высадку русского десанта

24.02.2022  02:40 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Транспорт, Украина
Новости Украины

Россия объявила бесполётную зону над Востоком Украины, а также ЛДНР. Ограничения действуют до 18 мая, сообщила CNN.


Тем временем украинское «Зеркало недели» написало о прекращении работы аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья. Взлетные полосы там специально заблокированы тягачами, чтобы не допустить посадки российских десантных самолетов.

«То есть надежды на ПВО нет совсем никакой», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

Аналогичные меры готовятся в аэропорту Херсона.

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