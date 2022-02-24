Украина выгоняет грузовики на взлётные полосы аэродромов, чтобы сорвать высадку русского десанта
24.02.2022 02:40 (Мск), Киев
Россия объявила бесполётную зону над Востоком Украины, а также ЛДНР. Ограничения действуют до 18 мая, сообщила CNN.
Тем временем украинское «Зеркало недели» написало о прекращении работы аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья. Взлетные полосы там специально заблокированы тягачами, чтобы не допустить посадки российских десантных самолетов.
«То есть надежды на ПВО нет совсем никакой», – комментирует обозреватель Борис Рожин.
Аналогичные меры готовятся в аэропорту Херсона.
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