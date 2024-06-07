Украинцев стращают «очень сложным июлем»

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 14:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


На украинских АЭС начинаются ремонты энергоблоков, поэтому украинцев ждёт крайне тяжёлое лето без электричества. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как будут развиваться события – будет очень сложный июль. Это ремонты атомных энергоблоков, это будет практически генеральная репетиция зимы с точки рения состояния энергосистемы по отношению к максимальному потреблению. Где-то в третей декаде августа ситуация станет более комфортной, и так будет сентябрь и октябрь. А дальше мы начнём заходить в зиму, и будет сильно зависеть от того, насколько эффективно мы сможем защищать объекты энергетики, которые будут восстанавливаться», – сказал Харченко.

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На украинских АЭС начинаются ремонты энергоблоков, поэтому украинцев ждёт крайне тяжёлое лето без электричества....


«Если их удастся защитить, то сценарий зимы будет более-менее комфортным. Ограничения будут, но в среднем 4-6 часов в сутки по стране. Если у нас не получится защитить эти объекты, и ситуация пойдёт по негативному сценарию, то 10-12 часов в сутки доступа к электричеству не будет. Такой является объективная ситуация, по подсчётам нашего центра», – добавил эксперт.

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