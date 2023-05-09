Украине не удалось сорвать парад в Москве

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Вопреки угрозам Украины организовать атаку на российскую столицу 9 мая, парад Победы прошел сегодня на Красной площади в Москве. В нем приняли участие 8 тысяч военнослужащих, в том числе 530 участников СВО на Украине.

На крышах вокруг Красной площади вполне открыто были размещены на время парада снайперские группы. К собравшимся обратился президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса. Для нас, для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке», – сказал Путин.

Он обвинил в развязывании этой войны западные элиты.

«Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западный глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои правила, а, по сути, систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, и кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», – сказал Путин.

Он осудил тех в Европе, кто разрушает мемориалы советским воинам и создают культ нацистов. Президент РФ считает, народ Украины стал жертвой этого преступления.

«Это откровенный реваншизм тех, кто готовил новый поход на Россию и созвал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Здесь нет ничего нового – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерия е вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина трагедии, которую переживает сегодня украинский народ. Он стал заложником преступного режима, созданного Западом путем государственного переворота, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что сегодня вся Россия гордится участниками СВО, сплотилась и готова помочь.

Вместе с главой Российского государства на трибуне находились прибывшие в Москву премьер министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Путин особо поприветствовал их.

«Важно, что сегодня в Москве собрались лидеры СНГ, вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Все народы СССР вместе сражались и вместе победили», – сказал Путин.

«Президент Алиев не смог приехать, потому что у него 100 лет отцу и фактическому основателю Азербайджана Гейдару Алиеву завтра 10 мая», – объяснил политолог Сергей Марков, считающийся одним из лоббистов интересов Баку в РФ.

Поздравительную телеграмму направил в Москву и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Пользуясь случаем, очередной раз шлю теплый боевой привет Вам, армии и народу России, смело вставшим на священную борьбу за осуществление международной справедливости, защиту мира во всем мире, против насилия и произвола империалистов», – написал Ким Чен Ын.

«Присутствие на параде в Москве такого количества лидеров постсоветских стран – серьёзный успех Путина и МИД РФ. Не произошло внешнеполитической изоляции Кремля. Важный момент – демонстрация лидерами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Армении признания символического значения Великой Победы как общей скрепы. Особенно на фоне cancelling 9 мая на Украине. Речь не просто о прагматических экономических вопросах. Речь ещё и об идеологическом совпадении», – написал политолог Евгений Минченко.

Однако наблюдатели отметили, что главы Туркменистана, Армении, Казахстана не надели Георгиевскую ленту, глава Узбекистана приехал с лентой национального флага, а президент Белоруссии ленту надел только перед возложением.

Политолог Максим Жаров считает «странными фантазиями» слухи о том, что главы стран СНГ прибыли в Москву, чтобы «защитить Путина от украинского теракта», однако согласиться с тем, что такому массовому десанту поспособствовал своим влиянием Китай.

«16 мая те же персоналии намерены посетить Китай, скорее всего, на неформальном завтраке лидеров стран ОДКБ в Кремле после парада может быть вновь поднят вопрос о миротворческой миссии ШОС-ОДКБ на Украине. Именно в продвижении этой миссии сходятся сейчас интересы России и Китая применительно к удержанию своего влияния на постсоветском пространстве. И именно этот вопрос может стать базой для взаиморазмена между Россией и шестеркой высоких гостей, срочно прибывших в Москву», – написал Жаров.

Его коллега Павел Данилин отметил, что в своей речи Путин упомянул роль Китая во Второй мировой войне и его борьбу с японским милитаризмом.

«Черную метку потомкам японских оккупантов передал президент России Владимир Путин. В то время, как в Корее медленно тлеет скандал с отказавшимся извиняться за преступления прошлого премьером Японии, Россия делает очевидный жест в сторону КНР. Впредь темы умолчания в отношении зверств японской военщины не будет. Курилы машут ручкой японским островам и отплывают вдаль…», – написал Данилин.

Парад в этом году продлился всего час. Эксперты считают это оправданным.

«В этом году – без воздушной части и с минимумом техники. Первое – оправданно, второе – единственно верно. Самым худшим решением было бы прокатить по Красной площади то, что сегодня нужно на фронте, где наши бойцы каждый день ждут украинского «наступа». Тем более, что впечатляющих парадов у нас было достаточно. Будут и еще – но после Победы. А пока дайте нашей армии победить. И очень хорошо, что наверху понимают – парад не должен мешать войне», – написал военкор Юрий Котенок.

«Признаюсь, я боялся. Что людей на парад будут дергать с фронта, что по брусчатке поедут невиданные в зоне СВО образцы техники, что по Красной площади прогонят танки и бронетранспортеры, так необходимые в зоне боевых действий… Боялся, что будет много ненужного пафоса. Но в этом году все сделали тактично. Вместо привычных боевых бригад – курсанты военных училищ и академий, которым завтра в бой. Вместо «Армат» и «Коалиций» – скромный набор ПВО и РВСН с новыми бронемашинами, на которых я уже катался и под Кременной, и под Ореховом. Было много споров, нужен ли парад в такое время. А я сегодня посмотрел на лица ветеранов на кремлевской трибуне и понял: им – нужен. И тем, кто чеканил шаг по брусчатке, нужно было посмотреть на этих ветеранов. Чтобы почувствовать ответственность за ту эстафету, что они нам передали. И быть достойными продолжателями русского ратного дела», – согласен с такой оценкой его коллега Александр Коц.