Украине предоставят миллион артиллерийских боеприпасов

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 15:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Сейчас вопрос стоит не в самой передаче снарядов Украине, а в скорости закупок, усилении производства и ускорении их поставок.

Об этом на пресс-конференции говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас вопрос стоит не в самой передаче снарядов Украине, а в скорости закупок, усилении...

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«Главное – пропорциональность наших возможностей тем возможностям, которые есть у агрессора. В этом контексте сегодня я поблагодарил Урсулу за готовность ЕС предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы – 1 миллион снарядов для артиллерии. И мы обговорили ключевой вопрос – скорость закупки и поставок этих боеприпасов, необходимость на поле боя в них уже есть сейчас», – заявил Зеленский.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен назвала поставки снарядов Украине приоритетом номер один.

«Первым приоритетом является помочь Украине с боеприпасами, которые ей нужны. Мы работаем по трём направлениям. Самым быстрым является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов. Мы выделили один миллиард евро для этого, и это работает, значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся в пути на Украину, однако срочно нужно сделать ещё больше.

Есть второй путь, который мы согласовали на прошлой неделе, предоставив 1 миллиард евро для закупки боеприпасов 155, 152 мм из стран-членов ЕС и ускорения этой работы. И третий путь – это усиление производства, увеличение производства и ускорение поставок боеприпасов, которые нужны Украине со стороны стран-членов ЕС», – пообещала фон дер Ляйен.

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