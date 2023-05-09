Украине предоставят миллион артиллерийских боеприпасов

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Сейчас вопрос стоит не в самой передаче снарядов Украине, а в скорости закупок, усилении производства и ускорении их поставок.

Об этом на пресс-конференции говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное – пропорциональность наших возможностей тем возможностям, которые есть у агрессора. В этом контексте сегодня я поблагодарил Урсулу за готовность ЕС предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы – 1 миллион снарядов для артиллерии. И мы обговорили ключевой вопрос – скорость закупки и поставок этих боеприпасов, необходимость на поле боя в них уже есть сейчас», – заявил Зеленский.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен назвала поставки снарядов Украине приоритетом номер один.

«Первым приоритетом является помочь Украине с боеприпасами, которые ей нужны. Мы работаем по трём направлениям. Самым быстрым является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов. Мы выделили один миллиард евро для этого, и это работает, значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся в пути на Украину, однако срочно нужно сделать ещё больше. Есть второй путь, который мы согласовали на прошлой неделе, предоставив 1 миллиард евро для закупки боеприпасов 155, 152 мм из стран-членов ЕС и ускорения этой работы. И третий путь – это усиление производства, увеличение производства и ускорение поставок боеприпасов, которые нужны Украине со стороны стран-членов ЕС», – пообещала фон дер Ляйен.