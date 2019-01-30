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Украинская ГТС послужит хитрому плану Путина
Обещание властей России сохранить транзит газа в Европу через украинскую ГТС могло быть дано неспроста – если Москве удастся увеличить объемы продаж топлива на Запад, мощностей обходных трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может не хватить.
Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С выводом «Северного потока-2» и «Турецкого потока» на полную мощность «Газпром» будет способен поставлять в Европу как раз примерно 200 млрд кубометров даже без украинской системы. Однако, чтобы увеличить экспорт сверх этого уровня, компании придется либо договориться о транзите через Украину, либо построить новые газопроводы – третью нитку «Турецкого потока» или даже «Северный поток-3», – говорится в публикации.
Таким образом, украинцы могут сыграть важную роль в реализации не раз разоблаченного ими же самими «плана Кремля по усилению зависимости от российских энергоносителей».
Метки: газпром, Украинская ГТС
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