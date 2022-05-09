Украинская история спасения Черчилля написана за бутылкой водки

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Новости Украины

Эта история кажется невероятной. Даже неправдоподобной. Да такой она и есть! Хотя на Украине многие уверены, что она несомненно истинна.

Кому сегодня известно имя Юрия Будяка (настоящая фамилия – Покос)? Пожалуй, только узким специалистам по украинской литературе. Да, жил когда-то давно такой писатель, не отличавшийся литературным талантом. Ещё он занимался журналистикой (тоже без особого успеха) и общественной деятельностью.

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В общем, ничем он не прославился. За исключением, разве что той самой вышеупомянутой истории. Оказывается, Юрий Будяк спас человека. Да ещё какого! Самого Уинстона Черчилля!

Случилось (или якобы случилось) данное событие во время англо-бурской войны (1899-1902). Будяк тогда командовал (или, вновь-таки, якобы командовал) небольшим подразделением буров. А Черчилль (тогда ещё молодой и вовсе не знаменитый) был военным корреспондентом в английской армии.

Как утверждают украинские авторы, подразделение под руководством Будяка, в бою захватило в плен группу англичан. В том числе – Уинстона Черчилля.

Та война была ожесточённой. И буры захотели сразу же расстрелять пленных, не делая исключения и для военкора. Но Будяк воспротивился такой жестокости. Жизнь Черчилля и его товарищей по несчастью была спасена благодаря будущему украинскому писателю!

Военное счастье, как известно, переменчиво. Уже на следующий день крупный отряд англичан окружил буров. Вчерашние пленные англичане получили свободу, а их бывшие победители сами оказались в плену.

Но молодой Уинстон не забыл своего спасителя и вернул ему свободу. Позднее они оба отправились в Англию. Черчилль представил Будяка своей семье, рассказал, как тот спас ему жизнь.

В благодарность за спасение сына, отец Черчилля, английский лорд, предложил оплатить Юрию обучение в Оксфорде. Но Будяк слишком уж соскучился по родной Малороссии. Да и английским языком он владел недостаточно. Потому и отказался от щедрого предложения. Уехал домой и с Черчиллями больше не встречался.

Такая вот история.

Учитывая, какую роль сыграл впоследствии Уинстон Черчилль, можно утверждать, что Юрий Будяк изменил ход мировой истории. Украинцам есть чем гордиться!

Единственное, что смущает во всём этом украинских «будяковедов», так это то, что сам Уинстон Черчилль нигде и никогда не упоминал о роли Юрия Будяка в своём спасении. О плене – да, вспоминал (это факт общеизвестный). О Будяке – нет.

Но объяснение было найдено. Ставшему знаменитым государственному деятелю мирового масштаба, вероятно, было неловким об этом говорить. Известно ведь, как горды английские аристократы.

И всё бы хорошо. Да только есть и другие обстоятельства, заставляющие усомниться в правдивости всей этой истории. Например, то, что в годы англо-бурской войны Будяк безвылазно учительствовал в глухом селе Полтавской губернии. О чём, кстати, сам он написал в опубликованных воспоминаниях.

А, кроме того, отец Уинстона Черчилля, будто бы предлагавший Будяку оплатить обучение, умер за несколько лет до начала той войны. Украинские авторы (назвать их историками язык не поворачивается, уж извините) на это внимания не обращают. Но факты – вещь упрямая.

Откуда же взялась эта басня? Да от Будяка же она и пошла. Он сам её сочинил и рассказывал приятелям. Только (немаловажная деталь!) рассказывал за бутылкой водки. Ну любил он присочинить по пьяни.

Те же (такие же писатели, как Будяк) наивно верили и передавали эту выдумку дальше, но уже как реальную историю. И нет тут ничего странного. Многие якобы реальные факты из украинской истории на поверку оказываются пьяными фантазиями.