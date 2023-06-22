Украинская могилизация добралась до больничных коек – Мосийчук

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Из-за чудовищных потерь ВСУ украинские военкоматы теперь будут проводить могилизацию больных прямо с операционного стола.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине новое отношение к мобилизации, которое демонстрируют в Ивано-Франковской области. Там, прям на законодательном местном уровне, требуют согласовывать плановые операции для мужчин и женщин, подлежащих мобилизации. В общем, если тебе нужно сделать плановую операцию, то согласуй с военкоматом. А больницы уже должны передавать все данные о потенциально военнообязанных», – рассказал ведущий.

Игорь Мосийчук отметил, что такие меры вызваны чудовищными потерями украинской армии.

«Там происходит дискредитация самого понятия мобилизации и защиты Родины. Потому что сначала появляется заявление мэра, который не говорит, что страшные потери, а говорит, что кладбище разрослось, и поэтому будут запускать самокаты, автобусы. Мы ж все нормальные люди и понимаем, что если надо запускать автобусы, то кладбище разрослось не на два метра», – сказал бывший депутат.

Он подчеркнул, что на Украине ответственные за мобилизацию лица, не скрываясь, нарушают Конституцию своей страны.

«Теперь это решение местных властей. Это стопроцентное нарушение Конституции. И если такой случай будет иметь у кого-то место, то рекомендую сразу же вызывать полицию, прокуратуру, и всех, кого возможно. Про операции решение принимает лечащий врач, который руководствуется клятвой Гиппократа, а не какой-то чиновник, которому надо совместно с военкомами выполнить план мобилизации», – добавил Мосийчук.