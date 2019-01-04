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04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Украинская полиция не нашла состава преступления в речах на антисемитском митинге в Виннице

Украинская полиция не нашла состава преступления в речах на антисемитском митинге в Виннице, состоявшемся 29.10. 2018 года и формально посвященном протесту против повышения тарифов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей страничке в соцсети.

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“Состава преступления нет, просто «выступающие указывали на большой процент сторонников этнической религии «Иудаизм» у представителей действующей власти», – пишет начальник винницкой полиции в ответ на обращение Украинского еврейского комитета по поводу митинга, на котором звучали антисемитские призывы.

“Мы подали заявление в полицию и приложили ссылку на видео. Вот ответ от полиции: «Проведенной проверкой установлено, что на собрании 29.10. 2018 года выступали активисты г. Винницы, которые в своих речах высказывали недоверие действующей власти г. Винницы и Украины. Высказывали неудовлетворенность повышением тарифов на газ для населения, приводили исторические справки со статистикой соотношения разных групп населения, которые проживали в г. Винница, в частности, евреев и украинцев, в разные века, а также указывали на большой процент сторонников этнической религии «Иудаизм» у представителей действующей власти. Также в данных выступлениях активисты отметили, что своими высказываниями никоим образом не призывают к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды», – цитирует Долинский ответ полиции.

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