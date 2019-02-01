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01.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Коррупция, Украина
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Украинская власть прогнила от верха до низа: Новые доказательства

Пока на Украине стремительно дорожают тарифы на коммунальные услуги, продукты питания и другие сферы жизни, чиновницы из города Буча Киевской области с населением в 34 тысячи человек празднуют дни рождения на Мальдивах, публикуя фото роскошного отдыха в соцсетях.

Об этом сообщает движение «Честно», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, глава финуправления Бучанского горсовета Татьяна Симон и завотделом пресс-службы Виктория Ляховец улетели праздновать 50-летие последней в отеле COCOON Maldives, где неделя отдыха стоит более трех тысяч долларов, что в переводе на гривны составляет почти 90 тысяч. При этом, за год Ляховец задекларировала 175,7 тыс. гривен дохода.

«На такую поездку, согласно официальным заработным платам, госпожа должна была собирать не менее, 6 месяцев (не тратя ни копейки). Это почти так же смешно, как тот заместитель департамента здравоохранения КГГА Геннадий Лепский, который приобрел себе Porsche (AA7057TX) под цвет куртки», – говорится в сообществе «Киев оперативный».

Мэр города Бучи Анатолий Федорук, узнавший о дорогостоящем отдыхе своих подопечных, инициировал служебное расследование. При этом, он сам ходит под уголовным делом о махинациях с землей. 

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