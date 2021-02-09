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09.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура
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«Украинская жаба задавила криворожского парня» – Москаль

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда оппозиционных телеканалов из-за личной обиды на депутата Верховной рады Виктора Медведчука, которого называют их собственником.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака взбесило, что ЛДНР готовы передать нескольких удерживаемых граждан Украины через Медведчука.

«Я буквально вчера встретил одного из администрации, офиса или как там называют у президента. Я говорю: «Слушай, а откуда вообще взялось это экстренное закрытие трех каналов, пикетирование «НАШего» канала и так далее?». Он говорит: «А что, ты не понимаешь?». Я говорю: «Нет». – «Ненависть к Медведчуку личная Ермака и Зеленского за то, что ему поручили ЛНР, ДНР девятерых вернуть».

Я говорю: «Так за это нужно было такой шухер устраивать в Украине?». Это правда, они говорят, украинская жаба криворожского парня задавила. Как «не мы, почему Медведчук должен привезти? Неустановленные женщины, никто их не знает». Да как? Они осуждены за шпионаж в пользу Украины, как их никто не знает – так на кого же они тогда работали, спросите в СБУ?», – заявил Москаль.

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