24.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинские евреи осудили произвол «С14» и искажение Холокоста

В Киеве состоялось совещание 40 руководителей еврейских организаций и общин со всей Украины, о котором уже ранее писал «ПолитНавигатор».

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Украинские евреи осудили разгон и сожжение поселения ромов на Украине, а так же переписывания истории Украинский институтом национальной памяти, который возглавляет Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время эфира на канале ITONTV директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал о подробностях этого совещания.

«Наше заседание состоялось после того, как в Украине произошло несколько нападений на ромов. Были сожжены два лагеря, где проживали ромы и это вызвало очень сильное возмущение в обществе», – начал Долинский.

По его словам, ромы были жертвами Холокоста и поэтому евреи Украины приняли решение осудить действия украинских националистов из организации «С14», которые совершили погром поселения цыган.

«Поэтому мы в своей резолюции мы решили, все руководители организаций, это наша моральная обязанность принять такое решение от имени еврейских общин, которые имеют несравнимый вес», – отметил директор Украинского еврейского комитета.

Кроме этого, на заседании обсуждалась деятельность Украинского института национальной памяти и лично Вятровича.

«Это была одна из центральных тем, потому что мы не могли пройти мимо искажения Холокоста, то чем занимается Украинский институт национальной памяти», – рассказал Долинский.

Со слов Долинского стало известно, что участники заседания осудили деятельность Вятровича.

«Мы упоминали последние события, так как выпуск Украинским институтом национальной памяти книги методических инструкций для украинских школ, в которой фактически размывается история Холокоста, то есть он практически там не упоминается», – подчеркнул Долинский.