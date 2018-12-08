08.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Украинские генералы начали обогащаться на военном положении, осуществляя рейдерские захваты пансионатов и домов отдыха под предлогом необходимости размещения там солдат.

Об этом в интервью газете «2000» рассказал политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже начинается рейдерская деятельность военных по захвату территорий разных пансионатов, отелей – якобы для военных, а потом окажется, что для генералов и т. д. Так что выгодополучатели – это офицерская элита, которая хоть что-нибудь постарается наварить из всего этого дела.

Но с другой стороны, та офицерская публика, которая не сможет наварить, будет недовольна. Кроме того, у военных теперь будет особый режим работы, и это тоже вызовет недовольство многих. Поэтому антирейтинг Порошенко будет расти», – сказал эксперт.

Напомним, что ранее сообщалось о занятии военными пансионатов в Херсонской области на границе с Крымом, а также в Одесской области.