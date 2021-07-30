Украинские ЛГБТ жалуются на радикалов и хотят быть равнее всех перед законом

30.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на Украине не любят и на них регулярно нападают радикалы при попустительстве полиции, а потому следует законодательно предусмотреть ответственность за преступления против ЛГБТ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители ЛГБТ-организаций Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, за первое полугодие 2021 года Центр прав человека ZMINA зафиксировал семь случаев преследований отдельных ЛГБТ-активистов и препятствования деятельности их организаций. Такие данные привела Людмила Янкина, координатор проектов Центра прав человека ZMINA.

«Все случаи преследования совершили представители ультраправых группировок, которые открыты в своих социальных сетях и телеграмм каналах объявляли о насильственных намерения, а после осуществления нападений активно комментировали инциденты как такие, которые были организованы ими» – сообщила Янкина.

Отмечается, что наиболее активные наезды были в в Николаеве и Одессе. Например, ассоциация ЛГБТ «Лига» получает угрозы с прошлого года, в том числе угрозы взорвать офис организации в Николаеве. А праворадикальная группировка «Традиция и порядок» обклеила офис «Лиги» гомофобными плакатами.

«Офис ассоциации в Николаеве уже дважды минировали. Нам присылали письма с вредоносным ПО. На офис в Одессе ультраправые вообще объявили сафари – они приходят к нам чаще, чем представители других общественных организаций», – заявил руководитель ассоциации Олег Алехин.

Он добавил, что в конце мая группа неизвестных забросала помещение камнями и разбила два окна. При этом полиция не зарегистрировала заявления по ряду инцидентов. В одном случае заявление было зарегистрировано и производство по нему было открыто, но полиция не признала «Лигу» потерпевшей стороной.

По словам адвоката ЛГБТ-организации «Инсайт» Оксаны Гузь, в Киеве на ЛГБТ объявили «сафари» и сделала это «Традиция и порядок», которая делает анонсы «рейдов» в соцсетях.

«В Киеве последние два года официально существует так называемое сафари, заявленное радикальными группировками – молодые люди на Подоле каждую пятницу проводят так называемую очистку Подола от неформальной молодежи, то есть от ЛГБТ, от тех, кто чем-то отличается и так далее. Очень много нападений, очень много избиений, постоянное нереагирование полиции», – пожаловалась Гузь.

Она сообщила, что ЛГБТ активисты обращались по этому поводу в полицию, но в ответ на обращение им просто посоветовали не собираться там, где они собираются.

«Полиция по каким-то причинам не хочет фиксировать преступления, не хочет признавать проблему, не хочет бороться с ней. Единственное, что можно сделать – изменить законодательную базу зафиксировав ответственность за преступления на почве ненависти к ЛГБТ. Эти преступления должны караться более жестко, чем другие», – считает представительница ЛГБТ.

По мнению ЛГБТ активистов, уже существующей статьи 161 Уголовного кодекса Украины ( «Нарушение равноправия граждан»), которая предусматривает ответственность за преступления на почве ненависти, недостаточно, поскольку полиция не квалифицирует по ней нарушения.

Как заявил представитель Сети параюристив Евгений Билоцкий, власть должна создать эффективную систему наказания за совершение преступлений на почве нетерпимости в отношении ЛГБТ и, в частности, принять законопроект №5488, который зарегистрирован в мае этого года.