Украинские нацики сошлись в междоусобной рукопашной

01.03.2019, Херсон, Галина Шершнева

Массовая драка произошла сегодня утром на сессии городского совета Херсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты должны были проголосовать за переименование центральной улицы города Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Эта чиновница-майданщица погибла летом 2018 года, став жертвой нападения экс-боевиков АТО, которые облили ее кислотой по заказу ряда местных политиков.

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Сегодня активисты прорвались на сессию горсовета и устроили пикет против переименования прямо у президиума. Они держали в руках плакаты: «Стоп мифам про активистку Гандзюк», «Гандзюк была не активисткой, а чиновницей, боровшейся с активистами», «Гандзюк — позор Херсона».

Журналист Сергей Никитенко вырвал плакат из рук активистки, за что был задержан полицией. После этого начались массовые драки в зале горсовета.

По словам очевидцев, в них с одной стороны принимали участие родственники солдат, погибших под Иловайском. Они выступали против переименования улицы в честь Гандзюк, полагая, что этого больше достойны их родные. Им противостояли активисты националистической организации «Сич», прибывшие из Николаева. Зеваки стояли на креслах и столах.

После того, как полиция вывела всех активистов на улицу драка продолжилась там. Как сообщает сайт «Любимый Херсон», в ходе драк между активистами, представителями Нацкорпуса и участниками АТО затоптали женщину и обjжгли газом глаза мужчине.

Во второй половине дня, когда страсти улеглись, депутаты вновь собрались и проголосовали за переименование Лютеранской в улицу Гандзюк. Это вызвало возмущение в Херсоне. Горожане в соцсетях пишут, что власти поторопились. Они также считают неправильным переименовывать улицы в центре, а не на окраинах.

«У нас теперь в честь каждого проходимца роспиаренного будут улицы называть? Настоящих героев нету погибших на войне? Если городской и областной советы из-за своих мышиных разборок перебьют друг друга, так всех улиц не хватит», – написал Александр Гинкул в «Фейсбуке».