12.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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Украинские пропагандисты выдают преступления ВСУ за зверства «сепаратистов»

В ходе психологической подготовки военнослужащих Украины к ведению боевых действий против своих бывших сограждан, украинские пропагандисты выдают преступления ВСУ за российскую агрессию и зверства «сепаратистов».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что в рамках подготовки к наступательным действиям украинские пропагандистские подразделения усилили «психологическую обработку» военнослужащих перед предстоящими боевыми действиями.

«Командирам ВФУ предписывается обеспечить просмотр боевиками мотивационных и пропагандистских видеороликов, якобы демонстрирующих агрессию России против Украины и зверства военнослужащих НМ ДНР в отношении мирного населения в ходе конфликта», – рассказал Даниил Безсонов.

При этом он  отметил, что для очернения «сепаратизма» в видеороликах активно используются архивные материалы с демонстрацией жертв среди детей, на самом деле пострадавших от украинских обстрелов территории республики.

«Авторы пропагандистских роликов пользуются неосведомленностью большей части боевиков, ранее не принимавших участие в активных боевых действиях», – добавил официальный представитель оборонного ведомства ДНР.

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