Украинские СМИ на 99% смирились с окончательной потерей Крыма

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Странно рассчитывать на то, что тема Крыма должна быть на повестке дня у «международных партнёров», когда сама Украина не считает необходимым должным образом освещать эту проблему у себя.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель фейкового представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень часто апеллируем к международным партнёром, просим помощи, что мало говорят о Крыме или о войне на Украине, однако, согласно недавним исследованиям, лишь чуть более процента новостей или сообщений в общенациональных СМИ были посвящены Крыму. Это о том, что это тоже наш вызов.

Собственно, наша задача вернуть тему Крыма в повестку дня не только государственных органов, но и общества, честно себе признаваться и говорить о том, что у нас есть территории, которые сейчас оккупированы. Но мы всё ещё должны нести ответственность и делать всё, чтобы строить это пространство доверия и диалог, и защиту тех граждан, которые являются гражданами нашей страны», – заявила Свиридова.

В свою очередь соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Владимир Лупаций также отметил, что в первую очередь Запад должен увидеть желание Киева.

«Поэтому тема Крыма в украинском информационном пространстве и в повестке дня – это то, от чего мы должны стартовать. Если внутри Украины эта тема составляет один процент в потоке новостей, то мы не можем ожидать, что эта тема будет на повестке дня у международных партнёров», – сказал украинский деятель.