Украинские военные начали минировать мирные объекты

26.11.2018, Луганск, Александр Гусар

При обновлении своих минных заграждений украинские сапёры в Донбассе устанавливают мины даже во дворах жилых домов.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника Управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с участившимися случаями подрывов украинских силовиков на собственных минах в районе населенного пункта Золотое-4 инженерно-саперному подразделению 14-й бригады ВСУ поставлена задача обновить старые минно-взрывные заграждения и составить подробную карту минных полей», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что минирование проводилось даже во дворах домов хутора Вольный, при этом заминированные участки никак не обозначались.

«Призываем СММ ОБСЕ обратить на это внимание, поскольку такие действия приведут к новым жертвам как среди бойцов ВСУ, так и среди мирных жителей», – заявил Филипоненко.