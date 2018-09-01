Украинские военные заставили стариков и детей на Донбассе идти пешком в серую зону до КПП

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с Украиной открыты, однако украинская сторона попыталась осуществить провокацию.

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«КПВВ открыты, на сколько я знаю, – заявил Кононов, отвечая на вопрос журналиста. – Буквально сегодня украинская сторона сутра пыталась сделать очень жёсткую провокацию, запустив стариков и детей пешим ходом в серую зону в районе КПВВ «Александровки», порядка 300 человек», – сообщил Владимир Кононов.