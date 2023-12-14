Украинские военные заводы умоляют пенсионеров выйти на работу
Современная Украина не в состоянии производить современные высокотехнологичные виды вооружений.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко, оказывающий помощь в качестве волонтера ВСУ.
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«Исследовательские работы – это системная работа в спокойных научных лабораториях или инженерных конструкторских бюро, где умные люди сидят и придумывают новую «вундервафлю», которая затем едет на опытное производство, а оттуда – на конвейер. На это нужны годы и хоть какие-то деньги, которых на самом деле не было. Поэтому за это время фактически все люди с мозгами рассосались, мы потеряли огромный человеческий потенциал ученых.
Кроме того, мы потеряли практически всю высокотехнологичную промышленность. Ее не модернизировали, поэтому она не могла конкурировать с западными технологиями, и олигархи либо продавали эти ресурсы за границу, либо просто выпилили это все на металлолом.
Все говорят: «Нам нужна своя мощная ракета, которая будет бить на 1000 километров», «Нам нужен свой «Шахед». Но Иран, чтобы сделать «Шахед», десяток лет нормально так укладывался в эту программу. «Байрактар» – это тоже технологии, разрабатывавшиеся на протяжении многих лет», – сказал Сененко.
Он добавил, что даже вложение денег не приведет к быстрой отдачи, поскольку нужно воспитать кадры, восстановить конструкторские, инженерные и научные школы.
«А сейчас на некоторых военных производствах бывает так, что руководители ездят к пенсионерам и просят, чтобы те вышли на работу и начали что-то делать. Потому что молодежи не хватает, знаний не хватает, квалификации не хватает. Это целый комплекс проблем», – сокрушается ученый.
У него поинтересовались, насколько российская наука усиливает ВС РФ.
«Очень сильно. На самом деле это началось давно. Еще в «нулевых» Россия внедряла большое количество программ для талантливых молодых ученых. Например, подписываешь контракт с каким-нибудь научным институтом и сразу получаешь какую-то ипотеку на квартиру. Молодежь из Украины, из Киева, в частности, высасывали сразу в Москву, давая там условия для работы. Сейчас русская наука является одной из основ русского режима», – резюмировал Сененко.
Спасибо!
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