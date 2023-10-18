Украинские «звёзды эстрады» опустились до выступлений на автомойках

Владимир Гладков .  
18.10.2023 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1144
 
Денацификация, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Бандеровская пропаганда не помогает знаменитым украинским артистам, которые вынуждены в нищей стране подрабатывать на мелких мероприятиях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бежавший от нацистов в Россию украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровская пропаганда не помогает знаменитым украинским артистам, которые вынуждены в нищей стране подрабатывать на...

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«Касательно шоу-бизнеса [на Украине]. Год назад у меня была досада, что там пышным цветом расцветает песня пропагандистская, они хорошо качают… То – что я наблюдаю сегодня, спустя год?

В прошлом году группа «Kalush» на Украине выиграла Евровидение. А в этом месяце они выступают на открытии автомойки. Вот, как за год изменилась ситуация, это знаково», – сказал Бардаш.

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