25.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Д.Б., Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский боевик: Россия вернёт нам Крым и Донбасс в 2019 году

В 2019 году Россия будет вынуждена просить уступки и принимать решение о «возвращении» Крыма и Донбасса ради того, чтоб восстановить отношения с Киевом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил советник главы МВД Арсена Авакова и экс-боевик «АТО» Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня, фактически, находится на грани своего уничтожения. Но этот процесс заканчивается вместе с 2018 годом. Также 2018 год – это последний год правления преступного режима Порошенко. И вам, русским, на сегодняшний день, уже сейчас, нужно готовить пакет уступок, пакет компромиссов», – пригрозил националист.

На замечание, что его нет в секционном списке России, Кива похвастался, что это – компромисс, так как Владимир Путин будет вынужден садиться с ним за стол переговоров и принимать решения о «возвращении» Крыма и Донбасса.

«Путин будет уже в 2019 году садиться со мной за стол и принимать решения, которые позволят: первое – остановить войну, второе – вернуть ту территорию моей страны, которая сегодня оккупирована. Нам надо восстанавливать отношения. И это – компромиссы по отношению друг к другу, понимаете? Любая война заканчивается за столом переговоров, и я к этому очень серьёзно отношусь», – похвастался одиозный политик.

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