Украинский депутат сбежал из российского телеэфира

09.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко прервал свое выступление на Скайпу в эфире телеканала «Россия-1», обидевшись на свое представление, которое озвучила зрителям ведущая программы Ольга Скабеева.

Одиозный нардеп и куратор скандального сайта «Миротворец» предпочёл отключиться от эфира, сочтя, что программа выйдет в записи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прямой связи небезызвестный, наверное, даже печально знаменитый, Антон Геращенко. Здравствуйте. Мы вас представим, кто не в курсе. Помимо того, что депутат Верховной Рады, вы как-то имели неосторожность, я надеюсь, вы одумались, назвали жителей Донбасса «бомжами, наркоманами и отребьем», также вы курируете тот самый список, базу «Миротворец».

Но, тем не менее, вы, наверное, сейчас все осознаете, и в Киеве тех, кто разделял вашу точку зрения, также настроите на позитивный лад.

Что в конечном итоге делать с Донбассом, если, все-таки, отказаться от идеи называть людей террористами, и попытаться прийти к миру? Есть ли такая опция, приходило ли вам это в голову в Киеве?» – спросила Скабеева.

«Начнём с того, что вы, представляя меня, из двух тезисов солгали ровно на 50 процентов. Я никогда не называл жителей Донбасса «бомжами и отребьем», это вы себе сами там придумали. А то, что базу «Миротворец» я поддерживаю и считаю, что эта база очень нужна для того, чтобы фиксировать всех тех людей, которые выступают против нашей страны, – это да, это правда.

Поскольку вы уже начали со лжи, я понимаю, что запись этого эфира вы переиначите, как вы хотите, то я отключаюсь», – заявил Геращенко, после чего закрыл крышку ноутбука, с которого осуществлялась связь по скайпу.

«Он думал, что программа в записи. Мы работаем в прямом эфире, так честнее», – отметил ведущий Евгений Попов.

Через несколько минут на экране показали отрывок из интервью Геращенко изданию «Гордон» от 10 ноября 2014 года.

«Пока они все не передохнут, это будет продолжаться дальше. Они не умеют жить нормальной мирной жизнью. Что там есть? Отребье общества, наркоманы, преступники», – так Геращенко охарактеризовал тогда участников ополчения Донбасса и сторонников независимости республик от националистического режима в Киеве.

«Пожалуйста, вот ваша цитата, включайтесь, мы готовы с вами поговорить», – обратился к Геращенко ведущий, однако украинский политик в эфир не вернулся.