Украинский дипломат: «Свидетельств стрельбы русских по казахам нет – но какая разница?»

С вводом миротворцев в Казахстан Россия закрепила за собой статус защитника авторитарных режимов на постсоветском пространстве.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Борьба за власть там будет продолжаться и дальше, и это не последняя революция в Казахстане. Следующая – может быть против российской интервенции, всех объединить», – утверждает Чалый.

«Потому что люди видят, что русские стреляли по казахам», – вставила телеведущая.

«Русские пытались не стрелять по казахам. Они как раз получили приказ избежать этого. И пока что мы таких прямых подтверждений, что вдвшники принимали участие в расстрелах, у нас нет», – вынужден был признать экс-посол.

«Но какая разница? Они прикрыли правительство, которое это делало, режим. То есть Россия теперь является защитником авторитарных режимов на постсоветском пространстве – Белоруссия, Казахстан, это их полицейская функция», – рассуждает Чалый.