Украинский экономист оскорбил ветеранов в эфире российского ТВ

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Россия-1» произошла перепалка во время обсуждения принятого Верховной Радой закона, который фактически приравнял гитлеровских коллаборационистов из УПА к ветеранам Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, если завтра депутаты Бундестага примут нормы, по котором ветераны Вермахта, частей Waffen-SS и другие лица, воевавшие на стороне Гитлера, получая статус ветеранов боевых действий, приравниваются к узникам концлагерей, участникам Сопротивления, это тоже будет, по вашей логике, справедливо?» – спросил оппонента депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«У вас же есть Россия! Занимайтесь Россией, там есть масса героев!» – отмахнулся украинский экономист Александр Охрименко.

Завязался спор и поднялся такой шум, что ведущим с трудом удалось добиться снижения накала страстей.

Хинштейн, призвав не воспринимать воспитанность за слабость, спокойно продолжил выступление.

«Вы сказали: «У себя дома, в России, занимайтесь своими проблемами» – когда вы принимаете абсурдные законы, не абсурдные, касающиеся сугубо внутренних вопросов Украины, это, действительно, ваше дело. Но здесь речь идёт о пересмотре Второй мировой и результатов Нюрнбергского трибунала, по которому все лица, воевавшие в составе СС, а ровно к таковым относится и гауптман Шухевич-старший, к которым относится большинство воевавших в составе УПА, все они признаны военными преступниками.

Любые попытки поставить этих людей на одну ступень с теми, кто боролся с фашизмом, с воинами Красной армии, сил Сопротивления, антигитлеровской коалиции – это перепись итогов Второй мировой войны и отмены международных решений», – продолжил Хинштейн.

«Как можно людей, участвовавших в карательных операциях, расстреливавших мирное население, воевавших с Красной армией, признавать участниками войны и приравнивать с борцами с фашизмом, на это не ответит ни один западный дипломат», – добавил он, после чего в студии снова вспыхнула перепалка.

«Там нет проблемы! Мировое сообщество знает правду», – кричал Охрименко.

«Вы сейчас не заметили, как ветеранов Великой Отечественной войны назвали оккупантами!» – заявил политолог Владимир Корнилов.

«Красная армия всегда было оккупантом», – отмахнулся гость из Украины.

«Следующий этап неминуемый, Прибалтика это показала. Сначала они возвеличили бандеровцев, а потом своих же дедов, воевавших за освобождение Украины от нацистов, называют оккупантами», – возмутился Корнилов.

«Человек, называющий бойцов Красной армии оккупантами, просто является подонком. Я считаю, что вы должны покинуть эту студию. Вы не имеете права ходить по эфирам российского телевидения и говорить это, потому что у нас ещё, слава Богу, живы ветераны, их немного», – заявил Александр Хинштейн.