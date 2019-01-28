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28.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Скандал, Украина
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Украинский коммерс устроил корпоратив с «офицером СС»

Сооснователь «Украинской пивной компании» (UBC Group – прим. ред.) миллионер Игорь Гуменной устроил праздничный корпоратив с мужчиной в форме СС.

Видеозапись с мероприятия опубликовал на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеоролике видно, что под песню Верки Сердючки участники мероприятия выплясывают с «ССовцем», после чего Игорь Гуменной, становясь на одно колено, вручает ему фуражку.

Также было опубликовано фото, где владелец компании и ряженый нацист стоят в обнимку.

«Сотрудники Ukrainian Beer Сompany не стесняются отмечать годовщину фирмы в форме офицера СС. А владелец фирмы Игорь Гуменной даже позирует с ним», – возмутился Долинский.

Примечательно, что мероприятие состоялось накануне Международного дня жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

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