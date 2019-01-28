Украинский коммерс устроил корпоратив с «офицером СС»
Сооснователь «Украинской пивной компании» (UBC Group – прим. ред.) миллионер Игорь Гуменной устроил праздничный корпоратив с мужчиной в форме СС.
Видеозапись с мероприятия опубликовал на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На видеоролике видно, что под песню Верки Сердючки участники мероприятия выплясывают с «ССовцем», после чего Игорь Гуменной, становясь на одно колено, вручает ему фуражку.
Также было опубликовано фото, где владелец компании и ряженый нацист стоят в обнимку.
«Сотрудники Ukrainian Beer Сompany не стесняются отмечать годовщину фирмы в форме офицера СС. А владелец фирмы Игорь Гуменной даже позирует с ним», – возмутился Долинский.
Примечательно, что мероприятие состоялось накануне Международного дня жертв Холокоста, который отмечается 27 января.
Метки: Игорь Гуменной, холокост, Эдуард Долинский
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