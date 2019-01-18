Украинский министр объяснил, что социальная удавка якобы помогает противостоять «агрессору»

18.01.2019

Украина будет продолжать выполнять обязательства перед МВФ, какими бы антисоциальными и грабительскими они ни были.

Об этом в Верховной раде заявил министр экономического развития и торговли Украины, один из бывших комендантов Майдана Степан Кубив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министру задали вопрос, как правительство допустило подписание меморандума с МВФ, которым предусмотрено масса антисоциальных решений.

В свою очередь чиновник заявил, что сотрудничество с МВФ будет продолжено.

«Мы будем продолжать выполнять обязательства по внешнеэкономической деятельности, потому что они сегодня позволяют поддержать Украину по фактору безопасности, по санкциях против РФ, которые показали эффективное влияние и возможности развития в период военной агрессии. Позволило в период военной агрессии и аннексии Крыма показать Украину как сильное государство, страной, которую поддерживает ЕС, мировые страны первой семёрки и двадцатки», – резюмировал Кубив.