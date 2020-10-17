Украинский политолог: Эрдоган не поможет в противостоянии с Россией

17.10.2020, Киев, Игорь Петров

Надежды части украинских националистов, что Реджеп Эрдоган поможет Украине решить проблему Крыма – «хуторская политическая наивность».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», комментируя поездку Владимира Зеленского в Турцию.

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«Каких-то значимых последствий этого визита ожидать не стоит. Понятно, что этот визит всеми будет интерпретирован в контексте продолжающейся войны в Нагорном Карабахе. Зеленский фактически негласно поддержал позицию Азербайджана.

Часть нашей патриотической тусовки рассчитывает, что Эрдоган нам поможет решить проблему Крыма, и это – хуторская политическая наивность.

Очевидно, что у Турции есть интерес к Украине. Это земля, это достаточно большой рынок. Украина от Турции вряд ли что-то может получить. Думаю, все останется в рамках отношений, которые сформировались за последние годы», – сказал Андрей Золотарев.