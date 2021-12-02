Украинский политтехнолог: Ломанёмся на Донбасс – получим второй Иловайск и третий «Минск»

Новости Украины

В переговорах Москвы и Вашингтона всегда присутствует Украина, но только как разменная монета, которой можно провести взаимовыгодный обмен.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Андрей Бодров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте посмотрим на количество, плотность и уровень контактов Москвы и Вашингтона в последнее время. За последнее время состоялось пять крупнокалиберных контактов, и в основном инициатором или приезжающей стороной была сторона американская. Это означает, что у американцев есть заинтересованность в диалоге с РФ. Понятно, что Украина и Донбасс не являются центральной точкой этого диалога, – признал Бодров. – При этом при всём такая карта, как Украина, в этих переговорах всегда присутствует. Это означает, что разговаривая и обсуждая варианты развития событий в других точках, мы всегда должны держать в уме, что взаимовыгодный обмен – это всегда основа большой политики, и мы всегда можем быть переданы из рук в руки».

При этом он предупредил, что передача Украины из одной зоны влияния в другую не будет одномоментной и объявленной явно.

«Вполне может состояться сценарий, в котором, да, нас будут накачивать оружием, мы дальше, возможно, ломанёмся на Донбасс. Возможно, снова получим второй Иловайск. И мы помним, когда второй «Минск» был заключён, был заключён после масштабного военного поражения. Возможно, таким образом, будет создаваться новая основа для реализации каких-то договоренностей. Это будет страшно – и для населения нашего региона, и для нашей армии», – добавил эксперт.