Украинский военный летчик невысоко оценивает шансы на успех при наступлении ВСУ

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Украинская боевая авиация не сможет эффективно помощь пехоте в случае крупного наступления.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил пилот ВСУ Вадим Ворошилов, известный тем, что угробил свой истребитель в бою с российскими дронами-камикадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ворошилова, применение украинских ВВС возможно лишь в теории.

«Теоретически возможно, но достойной поддержки для наземного контингента наших сил обороны Украины мы не сможем предоставить, относительно уничтожения наземных вражеских целей и уничтожения вражеских целей, которые будут атаковать наш наземный контингент войск и средств», – заявил Ворошилов.

Пилот ВСУ также призвал не недооценивать возможности российской авиации, особенно того, что касается применения ими управляемых авиабомб:

«Касаемо летательных аппаратов – не нужно их недооценивать, потому что это достаточно серьезный противник, который нас, к сожалению, превосходит и количественно, и технически. Потому так… Они плохое качество могут компенсировать просто-напросто количеством, поэтому это очень серьезный враг, и это очень серьезный тип авиационного вооружения, именно бомбового. К сожалению, на данный момент мы противодействия данным средствам поражения не имеем. Только самолет F-16 нам с этим сможет помочь – мы врагу просто сможем не дать выйти на рубеж боевого применения, на боевой курс».