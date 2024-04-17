Украинский закон о мобилизации расплодит еще больше нелегалов – польские СМИ

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Расширение серой зоны в сфере трудоустройства и нелегальный наём работников – это будет неизбежным итогом Закона о мобилизации, принятого Верховной радой Украины, – отмечает польское издание Wiadomosci Handlowe.

По мнению экспертов агентства по трудоустройству Gremi Presonal, которых цитирует польское СМИ, для украинцев, проживающих за рубежом, новые правила призыва означают существенные ограничения доступа к консульским услугам. Лицо, у которого истекает срок действия паспорта, водительских прав или любого другого документа, требующего посещения украинского консульства, должно будет обновить свои данные.

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Украинцам, находящимся за границей без документов военного учета, не будут выдаваться паспорта, и они не смогут пользоваться консульскими услугами, комментирует Юрий Орлов, управляющий директор Gremi Germany.

«Уже в первый день после принятия закона парламентом в паспортном сервисе «Документ», где можно оформить украинский загранпаспорт, образовались огромные очереди, потому что все хотят получить обновленный документ до вступления закона в силу, то есть в мае», – говорит менеджер.

Как отмечает эксперт, в этом законе есть и нюансы, о которых молчат законодатели и украинская пресса. Он предусматривает отмену прав и свобод украинских мужчин – граждан Украины, что является нарушением ст. 157 Конституции Украины, которая гласит, что в Конституцию не могут быть внесены изменения, заключающиеся в отмене или ограничении прав и свобод человека и гражданина.

«Конституция Украины не может быть изменена во время войны или чрезвычайного положения. Такие неразумные действия государства по улучшению мобилизационной ситуации на Украине будут означать, что даже те, кто подумывает о возвращении на Украину, не сделают этого в ближайшее время», – добавляет Орлов.

«Украинцы в Польше, чтобы не попасть под мобилизацию, не будут называть свои настоящие адреса. Серая зона расширится, и многие люди останутся здесь нелегально. Польша не может депортировать незаконно находящихся людей в район продолжающейся войны, – подчеркивает эксперт.

Он резюмирует:

«Через сравнительно небольшой промежуток времени многие люди окажутся в Польше на нелегальном положении, что помешает им легально трудоустроиться».