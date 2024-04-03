Упрямый Столтенберг: «Украина может рассчитывать на поддержку НАТО»

Константин Серпилин.  
03.04.2024 21:54
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО продолжат военную поддержку Украины, однако её размер и сроки ещё не определены.

Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО продолжат военную поддержку Украины, однако её размер и сроки ещё не определены....

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«В Чёрном море Украина отбросила назад российский флот, что позволило продолжить экспорт зерна на мировые рынки. У украинцев не заканчивается мужество – у них заканчиваются боеприпасы.

Нам нужно активизироваться сейчас, чтобы наша поддержка была долгосрочной. Сегодня мы обсудили, как поставить нашу поддержку на более прочную и устойчивую основу на будущее. Все союзники согласны поддержать Украину в этот критический момент. Украина может рассчитывать на поддержку НАТО сейчас, и в долгосрочной перспективе», – сказал Столтенберг.

Однако какие-либо конкретные цифры или сроки он называть отказался, сославшись на то, что они ещё будут обсуждаться.

«Я не буу делиться подробностями, потому что сейчас мы находимся в процессе разработки более надёжных и устойчивых институциональных рамок для поддержки Украины», – добавил генсек НАТО.

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