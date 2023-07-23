Утопия «Аграрная сверхдержава» подходит к своему печальному концу

Вадим Москаленко.  
23.07.2023 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1740
 
Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса


Аграрное производство на территории Украины в 2023 году упадёт ещё почти на треть.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Аграрное производство на территории Украины в 2023 году упадёт ещё почти на треть. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В этом году, скорее всего, на 20-30% снизится объём аграрного производства, по объективным причинам – часть территории оккупирована, на части идёт война, заминированы поля, и так далее.

Но кроме этого резко снизилась мотивация фермеров выращивать зерно. Потому что оно продаётся за копейки, не приносит даже себестоимости», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что предпринимаемые Киевом и его западными хозяевами меры не могут исправить ситуацию.

«Да, можно пытаться через «коридоры солидарности» вывозить в балтийские порты, и так далее. Но это ведь всё полумеры, попытка найти временные решения, и эти временные решения не приведут к качественному, системному улучшению ситуации», – резюмировал Кущ.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что  Украина, разорвав связи с Россией, что привело к закрытию ряда промышленных производств, должна стать аграрной сверхдержавой.

«Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть