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Аграрное производство на территории Украины в 2023 году упадёт ещё почти на треть.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году, скорее всего, на 20-30% снизится объём аграрного производства, по объективным причинам – часть территории оккупирована, на части идёт война, заминированы поля, и так далее. Но кроме этого резко снизилась мотивация фермеров выращивать зерно. Потому что оно продаётся за копейки, не приносит даже себестоимости», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что предпринимаемые Киевом и его западными хозяевами меры не могут исправить ситуацию.

«Да, можно пытаться через «коридоры солидарности» вывозить в балтийские порты, и так далее. Но это ведь всё полумеры, попытка найти временные решения, и эти временные решения не приведут к качественному, системному улучшению ситуации», – резюмировал Кущ.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина, разорвав связи с Россией, что привело к закрытию ряда промышленных производств, должна стать аграрной сверхдержавой.

«Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.