Ужесточение карантина грозит Киеву и другим городам Украины

15.06.2020, Киев, Игорь Петров

Эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов Украины остается сложной, поэтому в Киеве и других городах возможно ужесточение карантина.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел статистику, и оказывается, у нас есть лишь 4 области, куда более-менее можно ехать – Херсонская, Николаевская, Полтавская и Сумская. В остальных тенденции сомнительные, особенно на Западе Украины – там вообще города закрываются.

Если говорить о Киеве, то Киев – один из первых городов, который надо все таки возвращать в карантин, который должен быть более жестким.

Мы понимали, что будет такая ситуация, смягчение карантина – это исключительно экономическая мера. Людям не на что кормить семьи, поэтому произошло смягчение.

Чего только стоит ситуация в Броварах, где 1 июня только открыли садики и уже есть прецеденты. В Киеве в трех садиках, которые еще даже не открылись, уже есть вирус», – отметил эксперт.

Всвою очередь, политолог Валентин Гайдай считает, что предпосылок для ужесточения карантинных мер нет.

«Возможно, стали больше делать тестов на коронавирус и поэтому и растут показатели. На смертность пока работа транспорта и летних площадок не сильно сказалась. Не думаю, что есть основания для ужесточения карантина. Те меры, которые существуют сейчас, и должны быть в таком же формате. Не думаю, что новые ограничения скажутся на сознании граждан так, что они маски будут носить или дома находиться. Или что снизится количество заболеваний», – спорит Валентин Гайдай.