В бюджете Севастополя образовалась огромная дыра в доходной части – эксперты

Севастополь проедает намного больше, чем зарабатывает, что свидетельствует о нездоровых тенденциях в экономике. Винодельческие предприятия приносят убытки, а аренда земли и имущества идет по договорам до 2014 года с пониженными ставками.

Об этом заявил экономист и бывший начальник налоговой Ленинского района Севастополя Сергей Борисов на заседании Заксобрания города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он поднял вопрос наполнения доходной части бюджета.

«Я использовал те цифры, что нам дали на бюджетной комиссии, закрывая 2022 год. Наши собственные доходы 24,8 миллиарда рублей, расходы на фонд оплаты труда – 13,5 миллиардов, что ориентировочно 55%. Сумма выплат за счет средств бюджета Севастополя по социалке – 3,8 миллиарда. Итого это 17,3 миллиардов только по этим двум позициям, или 70% от наших собственных доходов. В остатке у нас остается собственных доходов 7,5 миллиардов», – подчеркнул депутат.

При этом, прочие расходы составляют в совокупности 49,4 миллиардов рублей – закупка товаров, работ услуг, субсидий, уплата налогов, сборов, иных платежей и капитальные расходы. Из них 31,7 миллиарда – это расходы капитального характера.

«Из 49,4 миллиардов отнимаем 31,7 остается, 17,7 миллиардов. А у нас есть 7,5 миллиардов. То есть фактически в данном бюджете, я уже сейчас не буду говорить, что туда вложено, или не вложено, по факту у нас дефицит 10,2 миллиарда рублей. Это вопрос не к финансистам, на сегодняшний день и они констатируют определенные сухие цифры – это вопрос, который поднимаем практически каждую сессию, когда рассматриваем экономические вопросы. Для функционировании экономики города Севастополя у нас на сегодняшний день по минимуму не хватает 10,2 миллиардов в бюджете, чтобы просто функционировал город, зарплаты выплачивались и обеспечивать минимальные расходы, условно говоря, на перевязочные материалы для больниц. Кстати, там уже дефицит», – указал Борисов и заявил, что экономика города деградирует, и она не в состоянии обеспечивать потребности Севастополя.

В этой ситуации необходимо принимать, прежде всего, стратегические решения. Но из новых налогоплательщиков в Севастополе появилась только Севастопольская ПГТУ ТЭС, которая построена за федеральные средства.

«Мы только можем терять – Инкерманский завод марочных вин, как потенциально большой плательщик, Севастопольский винзавод, на который мы всю неделю выезжаем. Но это наши резервы потенциальные, предприятия, которые могут давать миллиард – одно, миллиард – другое. И таких взять 10, и у нас минимальная задача будет решена. На сегодняшний день минимальная задача не решена, и мы будем каждый год просто просить деньги. Я искренне надеюсь, что хорошее отношение федерального центра продлится. А так, извините, мы под угрозой получения денег взаймы, со всеми вытекающими последствиями», – считает депутат.

Председатель постоянной комиссии Заксобрания по бюджету Вячеслав Аксенов с мнением коллеги по сессионному залу согласился и добавил, что город не вовлекает свои активы для наполнения казны.

«В части доходов мы обсуждали на комиссии по бюджету и подготовили даже запрос на имя заместителя губернатора Алексея Парикина с просьбой дать нам развернутую информацию по доходам по аренде как городской земли, так и городского имущества в разрезе договоров, заключенных до 2014 года. Потому что там такая вот старая уже нерешаемая проблема. И по свежезаключенным договорам серьезная ситуация, у нас тут большие резервы скрываются», – подчеркнул глава бюджетной комиссии.

По его словам, из-за низкой доходной части Севастополь не может рассчитаться за газ после отопительного сезона, нет развития пассажирского транспорта, особенно по закупке катеров и паромов.