В Черногории за поддержку Сербской Церкви арестована семья лидера военных отставников

03.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Властями Черногории за поддержку Сербской Православной Церкви арестованы глава профсоюза отставных военных Здравко Касалица и его супруга-адвокат Македонка Касалица, защищавшая интересы верующих.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил прессе друг и адвокат семьи Касалица – Владан С.Боич, супружеская пара была «необоснованно лишена свободы» накануне ночью после того как в юридической фирме Македонки Касалицы прошел обыск, были изъяты и описаны документы, а также данные с компьютеров.

«Им было предъявлено обвинение в чем-то вроде уклонения от уплаты налогов и отмывания денег путем судебных процессов, – рассказал Боич. – Примечательно, что коллега преуспела в многочисленных процессах, представляя интересы граждан против государства. Президент профсоюза Здравко Казалица умолял арестовать его вместо жены, лишить его ни в чем невиновного свободы, хотя бы потому, что понятно для чего они делают: он серб, готов жить отдать за Сербскую Православную Церковь. После того, как его руки были закованы в наручники, он сказал: «Этой ночью вы похоронили во мне патриотизм к той Черногории, которой я с честью служил всю свою жизнь».

По словам юриста, после обыска Македонке Касалице стало плохо, поэтому ее, в итоге, увез не «воронок», а скорая.

«Мы знаем, что полиция обыскала офис и забрала документацию компьютеры даже не из-за матери, а из-за того, что мой отец вместе с армейскими коллегами собирал подписи для защиты святынь… В этом списке подписи действующих и отставных военнослужащих. Они думают, что мой отец прогнется из-за такого давления, но он не сдастся», – заявил сын арестованных Дарко Касалица.

Напомним, что в Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.