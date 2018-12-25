В Донбасс, требовавший воссоединения с Россией, зачем-то предлагают перенести украинское посольство

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российский политолог и публицист Николай Стариков, убеждавший публику в начале февраля 2014 года о том, что «майдан выдохся», отметился новой оригинальной инициативой – по переносу посольства России на Украине из Киева в Донбасс.

«Нам не нравятся те люди, которые незаконно захватили власть в Киеве, мы считаем их незаконными, а законная Украина находится в Донецке и Луганске. Прекрасный жест. Там находится Украина, с такой Украиной мы готовы разговаривать, потому что она является продолжателем украинской государственности. То есть, активней», – заявил Стариков в эфире «Первого канала».

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Он также поставил знак равенства между «пророссийским» и «проукраинским» курсом, хотя, как известно, последний предполагает самостийничество и дальнейший отрыв исторических русских земель от России.

«Если мы будем думать, что в какой-то прекрасный момент мы придём куда-то и под какой-то политической ёлочкой найдём новые украинские политические силы, которые начнут проукраинский, а значит – пророссийский курс, то это глубокое заблуждение», – сказал Стариков.