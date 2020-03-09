В Донецке провели парад для ветеранов Великой Отечественной войны

09.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в Петровском и Куйбышевском районах Донецка провели торжественные парады для ветеранов Великой Отечественной войны Григория Ефимовича Цесаренко, Александра Борисовича Шпандарука, Анастасии Федоровны Колесник, Нины Андреевны Псаревой, Алексея Дмитриевича Климова и Сергея Гавриловича Гаврилова.

Об этом сообщили в пресс-службе ОД «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций, военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия», кадеты Республиканского общеобразовательного учреждения «Школа № 4 — Кадетский корпус им. А.В. Захарченко», депутаты Народного Совета ДНР, активисты Общественного Движения «Донецкая Республика», Общественной организации «Молодая Республика» и Народной Дружины, а также жители районов собрались, чтобы выразить почет и уважение, пожелать ветеранам крепкого здоровья и поблагодарить за их подвиги, мужество и отвагу.

Торжественным строем курсанты прошли перед виновниками праздника, радуя своей выправкой и искренним желанием быть достойными героев. Каждый ветеран получил цветы и поздравления» – рассказали в пресс-службе.

После праздничного марша ветераны признались, что предложение принять участие в параде, устроенном в их честь «было неожиданным, но приятным». Во время беседы ветераны с удовольствием поделились своими воспоминаниями о тяжелом военном времени.

«Война – это страх и боль. Боль за то, что столько гибели и разрушений вокруг нас, а страх за то, что, идя в бой, мы не знали, вернемся ли живыми из него и увидим ли мы свои семьи и родные дома», – поделился впечатлениями Сергей Гаврилов.