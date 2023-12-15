В «Единой России» объяснили, зачем собирать налоги в новых регионах

Елена Острякова.  
15.12.2023 21:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Налоги в федеральный бюджет, собранные в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, важны не столько для России, сколько для самих новых регионов.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Налоги в федеральный бюджет, собранные в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, важны не столько...

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«Очень важно, что на новых территориях создана опережающая зона развития. Очень важно, что регионы уплатили более 100 млрд налогов. Это не потому, что они так нужны стране, а потому что восстанавливается экономика. Люди получают заработную плату. На это надо обратить внимание. Это надо поддерживать», – сказал Васильев.

Он также призвал решать проблемы новых регионов с медицинскими кадрами разовыми десантами врачей из других областей.

«У нас часть территорий обезлюдела, врачей не хватает. Значит, надо менять подходы – правило, что врач может оказывать помощь только на своем участке. Мы сейчас эти методики отрабатываем», – сказал Васильев.

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