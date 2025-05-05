В Европе решили оставить Трампа без мозгов

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Еврокомиссия и несколько европейских вузов уже объявили о запуске программ, главная цель которых – предоставить академическую свободу исследователям из США, которые решат переехать в ЕС, пишет Euractiv.

«Европа видит вас» – таков негласный девиз программы, в рамках которой европейские вузы зовут к себе лучших студентов и ученых из США на фоне противостояния администрации Трампа ведущих и американских университетов.

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«Мы подумали, что было бы неплохо разместить объявление специально в США, потому что американские ученые сталкиваются с резким сокращением финансирования и могут быть заинтересованы в продолжении своих исследований у нас в Брюсселе», – говорит ректор Брюссельского свободного университета Ян Данкарт.

По его словам, в руководимом им вузе создан специальный контактный центр для ученых, которые хотят переехать в Брюссель, и он уже получил десятки запросов из США.

Во французском Университете Экс-Марсель заявили, что готовы принять до 15 американских ученых, «ощущающих угрозу или препятствия в своей научной деятельности у себя в стране».

«Мы считаем, что сможем собрать до 15 миллионов евро на трехлетнюю программу и будем работать с местными учреждениями, чтобы принять около пятнадцати исследователей», – говорится в заявлении президента университета Эрика Бертона, опубликованном на официальном сайте вуза.

В публикации говорится, что Брюссель обещает упростить визовый режим и выделить средства на переезд специалистов из США. В частности, ЕС принял решение удвоить гранты, предоставляемые ученым, отобранным Европейским исследовательским советом, цель которого стимулировать развитие научно-исследовательской деятельности в ЕС.

Евросоюз также решил на законодательном уровне закрепить свободу научных исследований, чтобы повысить привлекательность Европы для ученых и дать им уверенность, необходимую для переезда.

«То, что происходит в США – просто шокирует» – говорит Мария Лептин, президент Европейского исследовательского совета (European Research Council, ERC), призванного стимулировать развитие научно-исследовательской деятельности в ЕС.

Двенадцать европейских стран, включая Германию, Францию, Чехию, Австрию, Грецию и другие, в совместном письме призвали Еврокомиссию разработать конкретные меры по привлечению американских ученых. В Брюсселе в ответ запустили новый проект, предусматривающий повышение выплат и удлинение сроков найма для специалистов, переезжающих в Европу.

В настоящее время американским ученым, решившим переехать в ЕС предлагают доплату в размере миллиона евро на переезд, но в этом году сумму планируют увеличить до двух миллионов. Таким образом, начальный грант для каждого получателя будет увеличен до 3,5 млн, а продвинутый – до 4,5 млн на пятилетний период.

Британская The Guardian также подтверждает планы Франции и ЕС активизировать свои усилия по привлечению американских ученых, пострадавших от репрессий Дональда Трампа против академических кругов, готовя объявления о стимулах для исследователей поселиться в Европе —.

По данным газеты, президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен выступят сегодня в Сорбонском университете в Париже в окружении руководителей европейских университетов и исследователей с речами, в которых, как ожидается, они объявят о потенциальных стимулах и защите для исследователей, стремящихся переехать в Европу.

Офис Макрона заявил, что этот шаг сделан «в то время, когда академические свободы сталкиваются с рядом угроз» и когда Европа «является привлекательным континентом».

Считается, что Франция особенно заинтересована в привлечении ученых, работающих в сфере здравоохранения, в частности инфекционных заболеваний, а также климатических исследований и искусственного интеллекта.

В последние дни флагманский научно-исследовательский центр Франции CNRS выступил с новой инициативой по привлечению иностранных работников, чьи исследования находятся под угрозой, а также работающих за рубежом французских исследователей, некоторые из которых «не хотят жить и воспитывать своих детей в Соединенных Штатах Трампа», заявил его президент Антуан Пети.

В мартовском письме во французские университеты Филипп Батист, министр высшего образования и исследований Франции, написал: