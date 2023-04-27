В ФРС поделились планами по оккупации Украины

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отказался подарить печатный станок президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени которого ему позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы вы могли подарить мне печатный станок, я был бы очень счастлив», – клянчил «Зеленский».

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«У нас есть такой, но мы храним его в подвале. Я знаю, чтобы будете зависеть от помощи Запада и США. Я не могу это контролировать, но мой голос всегда будет на вашей стороне. Это то, что я могу вам предложить, потому что это не наш мандат. Но поверьте, я вас поддерживаю и так делают очень многие американцы», – ответил Пауэлл.

Тогда Зеленский попросил открыть на Украине 14-й банк ФРС.

«Да, можно так сделать. Позвольте мне вернуться к этому вопросу. Может, у нас будет резервный банк в Киеве», – согласился Пауэлл.

Экономист Михаил Делягин считает, что глава ФРС вовсе не шутил.

«Насчет резервного банка в Киеве это была не совсем шутка. Как сказал один китайский чиновник Байдену: вы с сынком прикупили Украину на двоих. После этого Байден ушел здороваться с тенями. Возможно, они прикупили Украину не только для себя. Возможно, в каких-то планах это будет ассоциированная территория, в которой действительно может быть резервный банк. Это не инвестиция, а оккупация», – сказал Делягин.