В ФРС поделились планами по оккупации Украины

Елена Острякова.  
27.04.2023 12:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Сюжет дня


Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отказался подарить печатный станок президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени которого ему позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы вы могли подарить мне печатный станок, я был бы очень счастлив», – клянчил «Зеленский».

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отказался подарить печатный станок президенту Украины...

«У нас есть такой, но мы храним его в подвале. Я знаю, чтобы будете зависеть от помощи Запада и США. Я не могу это контролировать, но мой голос всегда будет на вашей стороне. Это то, что я могу вам предложить, потому что это не наш мандат. Но поверьте, я вас поддерживаю и так делают очень многие американцы», – ответил Пауэлл.


Тогда Зеленский попросил открыть на Украине 14-й банк ФРС.


«Да, можно так сделать. Позвольте мне вернуться к этому вопросу. Может, у нас будет резервный банк в Киеве», – согласился Пауэлл.

Экономист Михаил Делягин считает, что глава ФРС вовсе не шутил.

«Насчет резервного банка в Киеве это была не совсем шутка. Как сказал один китайский чиновник Байдену: вы с сынком прикупили Украину на двоих. После этого Байден ушел здороваться с тенями. Возможно, они прикупили Украину не только для себя. Возможно, в каких-то планах это будет ассоциированная территория, в которой действительно может быть резервный банк. Это не инвестиция, а оккупация», – сказал Делягин.

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