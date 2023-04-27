В ФРС США расхвалили Набиуллину

Елена Острякова.  
27.04.2023 11:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, США


Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассыпался в комплиментах в адрес главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Он похвалил ее в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассыпался в комплиментах в адрес главы...

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«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центробанка в России. Она вполне дееспособна. Я бы очень удивился, если бы она поддерживала войну изначально. Но она довольно хорошо справляется со своей работой. Она необычайно способный специалист. Мы знаем ее из международных кругов. В течение многих лет она присутствовала на заседаниях центральных банков, и о ней хорошо отзывались как о техническом специалисте. Она очень хорошо осведомлена и умна. Она сделает все, чтобы русские максимально избежали санкций, хотя мы все еще думаем, что санкции наносят им вред, но не так сильно, как мы надеялись», – сказал Пауэлл.

Он похвалил также и российское правительство за то, что то нарастило поставки нефти в Индию и Китай.

«Мы (это правительство США, а не ФРС) ввели санкции во всех отраслях, до которых смогли дотянуться. Но они делают все возможное, чтобы их избежать. И они смогут избежать некоторых санкций, но не всех», – сказал Пауэлл.

Эконимист Михаил Делягин полагает, что в ФРС хвалят Набиуллину, потому что она действует в их интересах.

«Вам Пауэлл говорит, что поскольку госпожа Набиуллина бесперебойно снабжает западную финансовую систему долларами из России, нашими кровными долларами, то она очень хороший руководитель. Поэтому, когда господин Пауэлл хвалит госпожу Набиуллину, она может расслабиться и чувствовать себя прекрасно. В лице Набиуллиной похвалили не ее одну, а всю тусовочку. Чего им дергаться», – сказал Делягин.

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