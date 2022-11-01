В Генштабе ВС РФ рассказали о цифровизации военкоматов

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Цифровизация всех военных комиссариатов РФ будет выполнена до конца 2023-го года, что позволит проверять и уточнять информацию по призывникам и гражданам, пребывающим в запасе.

Об этом на круглом столе Комитета СФ по обороне и безопасности заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Побирохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2019 года во всех военных комиссариатах субъектов и районов проводится модернизация устаревших КСА (комплексные средства автоматизации) путём их замены на современное КСА «Горизонт-МР», которое позволяет автоматизировать задачи по воинскому учёту, комплектованию команд и партий мобилизационными людскими и транспортными ресурсами, контролю оповещения и поставки мобилизационных ресурсов в воинские части. Всего КСА «Горизонт-МР» оснащено 81% военных комиссариатов. Завершение оснащением запланировано в 2023-м году», – сказал Побирохин.

Он отметил, что для проведения успешной модернизации все военкоматы будут подключены к интернету к началу 2023-го года, что позволит военкоматам получить доступ к системе электронного документооборота средств МО РФ (СЭД) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«К концу 2022-го года доступ к СЭД будут иметь 100% военных комиссариатов. Подключение к СМЭВ будет завершено в 2023-м году. Доступ к СМЭВ позволит военным комиссариатам оперативно получать сведения непосредственно из информационных систем органов исполнительной власти для проверки и уточнения учётных документов граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, пребывающих в запасе», – объяснил генерал.

Причём он привёл пример того, что проводимые работы по цифровизации военных комиссариатов уже дают положительные результаты по работе с мобилизационными ресурсами и добровольцами.

«Минобороны совместно с Минцифрой России провели работу, в результате которой произведено подключение военных комиссариатов к платформе государственных сервисов. Это позволило в ходе проведения частичной мобилизации реализовать сервис на едином портале государственных и муниципальных услуг, предоставляющий возможность гражданам дистанционно подавать заявления о добровольном призыве по мобилизации или поступления на службу в добровольческие отряды. С момента реализации сервиса в военные комиссариаты субъектов РФ поступило более 75 тысяч заявлений от граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, что подтверждает востребованность такой формы взаимодействия военных комиссариатов с гражданами», – рассказал Побирохин.