В Германии паникуют: После Кузьминова следующая – Юлия Навальная

Константин Серпилин.  
22.02.2024 16:52
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Либералы, Россия


После убийства в Испании бывшего российского пилота, предателя Максима Кузьминова, перегнавшего вертолёт на территорию Украины, стоит обеспокоиться о безопасности российских либералов.

Об этом в эфире телеканала «Welt» заявил немецкий отставной генерал Рональд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После убийства в Испании бывшего российского пилота, предателя Максима Кузьминова, перегнавшего вертолёт на территорию...

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«На самом деле, это ненормально, но в авторитарных государствах и особенно при Путине это почти нормально. Этого можно и нужно было ожидать. И это, конечно, не первый случай, мы уже неоднократно сталкивались с этим, но теперь это стало настолько очевидным, что можно испугаться. Что говорят: мы живём в 2024 году, и можно просто убить человека на улице! Вы точно знаете, кто это был, и вы просто ошеломлены.

Поэтому я немного беспокоюсь о госпоже Навальной. Я хочу надеяться, что мы сможем защитить её достаточно хорошо, чтобы с ней не случилось подобной участи», – выразил опасения немецкий генерал.

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