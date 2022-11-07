В Госдуме объяснили, зачем России «зерновая сделка»

Новости Украины

Зерновая сделка – это не только договоренности с Украиной. Обывателю неизвестны, как минимум, 90% ее подробностей, но тем не менее, она выгодна России.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белика, Россия получает свою выгоду от договоренностей с Турцией, которая также участвует в сделке.

«Мы прекрасно понимаем, что зерновая сделка – это не только о зерне или про зерно. Зерновая сделка – это комплекс договоренностей, причем не только и даже не столько с киевским режимом, это комплекс договоренностей с другими игроками, которые имеют определенный вес. С той же Турцией и другими странами. И она на 90%, а то и на 95% закрыта от обсуждения. Поэтому, если мы доверяем нашему президенту, Верховному Главнокомандующему, здесь нужно просто этот момент поддержать. Значит, так нужно. Я не верю, что президент согласился бы на возвращение в каком-то формате зерновой сделки, а я думаю, там зафиксированы какие-то гарантии, хотя мы видим, как гарантии работают, к сожалению… Турция нам не союзник, это мы прекрасно понимаем, это ситуативный партнер, который имеет свои интересы. Эрдоган, как хороший продавец на базаре: им «Байрактары», нам газ, тут хаб, тут зерно. Он сидит, торгует в разные стороны – это ни хорошо, ни плохо. Он имеет свой интересы, и это правильно. У них свой интерес, у нас свой, нам выгодно это сотрудничество, мы через «Турецкий поток» качаем газ и продаем, получаем валютную выручку, мы имеем определенные договоренности, через ту же Турцию куда-то улететь, а остальные аэропорты закрыты», – заявил Белик.