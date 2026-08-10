В Казахстане звучали призывы ввести войска в Новороссийск

Елена Острякова.  
10.08.2026 14:54
  (Мск) , Москва
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Ряд казахских экспертов призывает после непрекращающихся украинских атак установить системы ПВО на объектах Каспийского трубопродного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Об этом близкий к казахской власти политолог Андрей Чеботарев заявил в интервью своему украинскому коллеге Руслану Бортнику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«У нас есть эксперты, которые открыто призывают выставить свои средства ПВО на территории объектов КТК, чтобы отстаивать его военным путем. Если нас подвергают атакам, давайте их отражать. Хотя это все находится на территории РФ», – сказал Чеботарев.

Сам он нашел оправдание ВСУ, бьющим по казахским объектам и судам, что приводит к гибели людей.

«На мой взгляд, ваши власти хотят достучаться таким образом через «Шеврон» и «Мобил» до Белого дома. Чтобы там как-то повлияли. Но получается, Казахстан здесь попадает под раздачу», – сказал Чеботарев.

КТК принадлежит, в том числе, крупнейшим американским, британским, нидерландским и итальянским компаниям: ChevronCaspianPipelineConsortiumCompany, LUKARCO B.V., MobilCaspianPipelineCompany, BG OverseasHoldingLimited, EniInternational N.A. N.V., OryxCaspianPipeline LLC.

Накануне стало известно, что под давлением Белого дома Киев обязался воздерживаться от ударов по КТК и идущим к нему танкерам. Взамен бандеровцы требуют от американцев поставок ракет к Patriot.

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